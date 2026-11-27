В Княжеской башне Кревского замка в Беларуси археологи обнаружили фрагмент фрески с человеческой ладонью. По ее параметрам ученые смогут определить размеры изображенного человека, сообщает «Царьград» .

Фрагмент нашли в восточном углу башни при разборе завалов, сообщил БЕЛТА ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Олег Дернович. По его словам, на росписи есть небольшие мазки зеленого пигмента, который крайне редко встречался на фресках замка.

Работы на главной башне — донжоне — возобновились в 2026 году. Сотрудники института под руководством Дерновича и работники «Белреставрации» исследуют внутреннее пространство сооружения. Завал в цокольном ярусе сохранился со времен штурма замка войсками князя Свидригайло в 1433 году.

Дернович пояснил, что на большинстве найденных ранее фрагментов преобладают геометрические узоры, включая пришедший через Византию из Древней Греции меандр. Лишь единичные находки содержали части изображений глаз и переносицы. Около 2 тыс. фрагментов хранятся в Гродненском государственном музее истории религии, примерно столько же — в Институте истории.

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