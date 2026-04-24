Археологи нашли в Египте 6-тонный фрагмент статуи Рамсеса II

Статую нашли на территории археологического памятника Телль-эль-Фараун. По оценкам специалистов, она относится к эпохе Нового царства. Сохранилась лишь верхняя часть скульптуры — без ног и постамента, однако элементы царской иконографии указывают на Рамсеса II.

Высота фрагмента составляет около 2,2 метра, вес — 5–6 тонн. Исследователи предполагают, что изначально статуя находилась в Пер-Рамсесе — одной из главных резиденций правителя, а позднее ее перевезли в древний Имет для установки в храмовом комплексе.

«Находка — доказательство того, что монументы действительно перемещали из одного города в другой», — отметил генсек Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейти.

По его словам, статуи нередко переносили и повторно использовали в региональных религиозных центрах. Сохранившиеся элементы также указывают, что скульптура могла входить в триаду — композицию из трех фигур, характерную для храмовой архитектуры.

Фрагмент перевезли в хранилище в Сан-эль-Хагаре, где начнут реставрацию. Ранее в провинции Шаркия обнаружили каменную стелу с текстом Канопского декрета 238 года до н. э., прославлявшего царя и его семью.

