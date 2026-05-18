Археолог Александр Бутягин назвал Крым основой карьеры

Сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин заявил, что Крым сыграл ключевую роль в его профессиональной судьбе. Более четырех десятилетий он изучает памятники Керченского полуострова, сообщает «Крым 24» .

Александр Бутягин рассказал, что впервые побывал на городище Мирмекий в Керчи 41 год назад. Тогда он приехал в составе экспедиции своего учителя, а позднее сам возглавил археологические исследования.

«Во многом все, что произошло в моей карьере, связано с изучением именно этого памятника, находящегося на керченской земле», — отметил археолог.

По его словам, несмотря на многовековую историю изучения региона, на Керченском полуострове остаются обширные неисследованные территории и памятники. Ученый подчеркнул, что потенциал открытий в Крыму по-прежнему велик.

«Здесь еще будут сделаны значительные открытия целыми поколениями ученых», — заключил Бутягин.

