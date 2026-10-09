Арфистка Валентина Борисова провела мастер-класс в Химках

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Солистка оркестров «Геликон-опера» и «Новая Россия», лауреат международных конкурсов Валентина Борисова 8 октября провела мастер-класс в Центральной детской школе искусств Химок. Встреча объединила юных арфисток из Химок, Красногорска и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс прошел в рамках работы Регионального образовательного центра Юрия Башмета. В нем участвовали ученицы класса преподавателя Татьяны Тарасовой из Химок, а также юные музыканты из Красногорска и Москвы.

Валентина Борисова подробно разобрала с учениками технические нюансы игры на арфе: постановку рук, звукоизвлечение и механику движений. Встреча позволила участницам обменяться опытом и подготовиться к предстоящим конкурсам.

«Проведение таких встреч в стенах ЦДШИ позволяет ребятам получить знания «из первых рук», разобрать сложнейшие нюансы и обрести уверенность перед выходом на большую сцену», — отметила депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Она также подчеркнула стремление сохранить Химки площадкой для воспитания будущих звезд мировой классической музыки.

Депутат Мособлдумы Николай Томашов отметил важность поддержки одаренных детей и развития дополнительного образования.

«Когда мы видим, как на одной площадке объединяются ученики из разных городов Подмосковья и столицы под руководством ведущих артистов России, становится очевидно: культурный потенциал Химок огромен», — сказал Николай Томашов.

15 ноября участники встречи увидятся на конкурсе в Москве. 22 ноября Химки примут IV открытый конкурс «Ступени мастерства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.