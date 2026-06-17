Ансамбль «Созвездие» отметил 25-летие в Воскресенске

Юбилейный концерт народного коллектива «Вокальный ансамбль «Созвездие» прошел во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Программа «Праздник из детства» была посвящена 25-летию творческой деятельности коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ансамбль был создан в 2001 году под руководством почетного работника общего образования РФ Ольги Тяпкиной. Изначально коллектив носил название «Праздник детства», позднее получив имя «Созвездие». За четверть века он прошел путь от творческих поисков до званий «Образцовый» и «Народный» и стал частью культурной жизни Воскресенска. Сегодня в составе ансамбля более 35 участников, а вместе с Ольгой Тяпкиной работают ее воспитанницы Анастасия Комарова и Александра Ермакова.

Поздравить артистов пришли друзья, коллеги и поклонники. Председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко вручил руководителям награды главы округа. Основной состав ансамбля также получил награды управления культуры администрации округа.

Директор МУ «Центр развития культуры» Дмитрий Муконин отметил вклад родительского комитета и подарил коллективу сертификат на фотосессию. Руководитель ДК «Юбилейный» Ольга Севостьянова вручила ансамблю кофры и портпледы для сценических костюмов.

В ходе двухчасовой программы зрители услышали ностальгические хиты и новые композиции. На сцене выступили старшие, средние и младшие участники, а сольные номера сопровождались продолжительными аплодисментами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.