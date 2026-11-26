Участницы ансамбля исполнили песню «Девушки-спасатели», посвященную женщинам, работающим в МЧС. Жюри высоко оценило выступление и присудило коллективу первое место.

По словам педагогов, этот номер стал для ансамбля особенным. Он показал, что сила искусства заключается не только в чистом звучании и технике, но и в умении говорить со зрителем о важных вещах. В школе выразили гордость за участниц и пожелали им новых творческих достижений и наград.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.