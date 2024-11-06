сегодня в 15:15

Ансамбль «Славяночка» из Подольска стал лауреатом конкурса «Радуга талантов»

Образцовый коллектив «Вокальный ансамбль „Славяночка“ из Подольска получили высокие награды на XIII Московском областном конкурсе современного творчества в городе Наро-Фоминск. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсе приняли участие 145 коллективов и исполнителей из 22 муниципалитетов Московской области. Подольск представил образцовый коллектив «Вокальный ансамбль „Славяночка“, руководитель Наталия Викторовна Скрипко.

Ребята получили высокие награды. Младшая и старшая группа, а также Алекса Абдуназарова стали лауреатом I степени.

Трио Алекса Абдуназарова, Луиза Ахмерова, Фаина Керимова — лауреаты 2 степени. Номера «Мыши» и «Ласточка» отобрали для большого гала-концерта в ДК «Звезда».

Конкурс проходит с 2011 года в начале ноября и приурочен к празднованию Дня народного единства. Объединяет творческие коллективы и исполнителей из Московской области и Москвы. Конкурсанты выступают в четырех возрастных категориях. В том числе «Младшая» до 10 лет, «Детская» от 11 до 14 лет, «Молодежная» от 15 до 25 лет и «Старшая» от 26 лет без ограничений.

Участники конкурса представляют свое творчество в номинациях вокал и хореография.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.