Концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Б.А. Галаева прошел 26 мая в ДК имени Карла Маркса в Электростали. Мероприятие организовали при поддержке госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Государственный ансамбль «Симд» имени Б.А. Галаева — коллектив с более чем 85-летней историей. Его основал композитор, дирижер и исследователь осетинского фольклора Борис Галаев. В репертуаре ансамбля — народные песни и танцы, отражающие многовековые традиции Осетии.

На сцене ДК имени Карла Маркса артисты представили зрелищные вокальные и хореографические номера. Музыканты продемонстрировали виртуозное владение национальными инструментами, а красочные костюмы подчеркнули самобытность южноосетинской культуры.

Зрители встречали и провожали коллектив бурными аплодисментами. Концерт стал ярким культурным событием и подарил гостям атмосферу национального праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.