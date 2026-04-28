Ансамбль «Россияночка» даст отчетный концерт в Пушкинском округе

Отчетный концерт ансамбля народного танца «Россияночка», приуроченный к 48-летию со дня присвоения звания «Народный», пройдет 2 мая в Пушкинском округе. Коллектив представит программу, посвященную своему творческому пути, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году ансамбль «Россияночка» отмечает 48 лет со дня присвоения почетного звания «Народный». Это высокое звание коллектив подтверждает каждые три года, что свидетельствует о стабильном уровне мастерства и сохранении творческих традиций. Отчетный концерт 2 мая станет отражением почти полувековой истории ансамбля и его развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.