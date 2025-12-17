Ансамбль «Рассвет» из Подольска выиграл три награды и грант на конкурсе в Сочи

Ансамбль народного танца «Рассвет» из Подольска занял первые места в трех номинациях и получил денежный грант на Всероссийском фестивале-конкурсе «Дагомыс встречает друзей» в Сочи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 12 по 14 декабря в Сочи прошел Всероссийский грантовый фестиваль-конкурс «Дагомыс встречает друзей», который собрал хореографические коллективы со всей России. Подольск на конкурсе представил народный ансамбль «Рассвет» из Дома культуры им. 1 мая.

Юные артисты стали лауреатами I степени в трех номинациях: «Народный танец» (13-15 лет), «Народный танец» (смешанная группа до 17 лет) и «Народный танец» (дуэт, 17-24 года). Коллектив также получил специальный диплом от члена жюри Юлии Шмаковой «За верность народным традициям» и денежный грант от президента Культурного фонда «Алые паруса» Александра Минина.

Победа стала возможна благодаря руководителю Людмиле Юшиной и балетмейстерам Яне Гайша и Евгении Фень. Ансамбль приглашен на закрытый грантовый конкурс «Кубок победителей», который пройдет осенью 2026 года и соберет лучшие коллективы сезона 2025-2026 годов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.