Ансамбль Подмосковья признан победителем международного фестиваля

В Москве состоялся фестиваль-конкурс «Геометрия танца». На нем лобненские танцоры представляли номера в трех возрастных категориях и удостоились звания Лауреатов первой степени во всех группах.

Коллектив занимается под руководством Елены Кодиной. Награды получены за танцевальные номера: «Поиграй с дождиком», «Кран потек», «До второго дыхания». Также ансамбль стал победителем в номинации: «Высокий уровень исполнительского мастерства».

Дом культуры «Красная Поляна» — старейший в Лобне. В минувшем году ему исполнилось 95 лет. В секциях и кружках дома культуры занимаются более 800 человек. Они регулярно участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня, часто — завоевывают награды. Телефон для справок: +7 (495) 579-40-58.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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