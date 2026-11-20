Юные танцоры представили Рузский муниципальный округ в различных номинациях Международного конкурса «Прямое включение». В финале участвовали творческие коллективы из 78 регионов и 210 городов России. Конкурс также дал артистам возможность познакомиться с культурой и традициями разных народов страны.

Ансамбль «Виктория» и его руководитель Ирина Геннадьевна Белова получили дипломы лауреатов II степени за танцы «Озорные дробушки» и «Казачий пляс», III степени — за «Владимирские топотухи», IV степени — за «Прогулку».

«Путь к этому достижению был отмечен упорным трудом: за год коллектив успешно преодолел три отборочных этапа, доказав свое мастерство и право на участие в финале. Поздравляю танцоров с заслуженными наградами и желаю им дальнейших творческих успехов», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил труд артистов и высокую оценку международного жюри.

«За каждым движением на сцене — сотни часов репетиций, слезы усталости, радость маленьких побед и огромная вера в себя», — отметил Сорокин.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.