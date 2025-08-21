Ансамбль из Орехово-Зуева стал лауреатом Всероссийского конкурса «Кубок Нации»

Хореографический ансамбль «Калинка» Дрезненского отделения детской школы искусств им. Якова Флиера принял участие во Всероссийском конкурсе «Кубок Нации», который проходил в Челябинске, передает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Конкурс проводился бесплатно по номинациям: народный танец, классический танец; современный танец (все виды и направления), эстрадный танец и другим.

Танцоры из Орехово-Зуевского округа стали обладателями призовых мест в нескольких номинациях.

«Памирский танец» — диплом лауреата I степени и специальный приз в номинации «Народный танец»;

«Ворожея» — диплом лауреата I степени в номинации «Народный стилизованный танец»;

«Круговая плясовая» — диплом лауреата I степени в номинации «Народный танец»;

«Муравейник» — диплом лауреата II степени в номинации «Эстрадный танец»;

«На опушке» — диплом лауреата II степени в номинации «Детский танец».

Хореографический ансамбль «Калинка» из Орехово-Зуевского округа — многократный обладатель Гран-при, победитель и призер областных, всероссийских и международных конкурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.