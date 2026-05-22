Ансамбль «Гостинец» выступил для детей в Подольске

Концерт фольклорного ансамбля «Гостинец» прошел 21 мая в культурно-досуговом центре «Южный» в Подольске. Артисты представили программу «В песне русская душа» и исполнили 15 вокальных и хореографических номеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ансамбль «Гостинец» ДК ЗиО существует более семи лет. В новой программе коллектив исполнил исконно русские песни, записанные со слов старожилов русских глубинок. Такие выступления помогают сохранять традиции и передавать их молодому поколению.

В концерте прозвучали 15 номеров, объединивших вокал и хореографию. Руководитель коллектива Антон Денисов — баянист-гармонист по образованию. Он обучает воспитанников вокалу, сценическому движению и игре на шумовых ударных инструментах.

«Фольклор гораздо интереснее и сложнее, чем современные направления, поэтому мы уже больше семи лет поем в ансамбле, изучаем хореографию», — поделились воспитанники ансамбля Елисей и Святослав.

Концерт познакомил юных зрителей с подлинными образцами русской народной культуры и стал частью работы по сохранению культурного наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.