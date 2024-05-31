Ансамбль «Фантазия» представил лучшие номера на отчетном концерте в Черноголовке

Традиционный отчетный концерт хореографического ансамбля «Фантазия» прошел в Черноголовке. Танцоры представили лучшие номера на сцене Дома ученых под руководством Анастасии Лапочкиной.

«Это был традиционный концерт, на котором ребята от 4 до 20 лет продемонстрировали свои главные танцевальные достижения за год», — рассказала худрук художественно-досугового центра «Гамма» Черноголовки Ольга Куликова.

На протяжении концерта зрителям представили 27 танцевальных номеров. Некоторые из них прошли под вокальный аккомпанемент воспитанников студии «7 нот».

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