Ансамбль ДК «Гжелка» из Раменского округа стал лауреатом областного фестиваля

Сводный ансамбль ДК «Гжелка» стал единственным представителем Раменского округа на областном фестивале-конкурсе патриотической песни «Звезда Отечества», который прошел в Балашихе. Коллектив завоевал звание лауреата III степени.

Ансамбль был создан в 2025 году и объединил сотрудников ДК «Гжелка». В его состав вошли художественный руководитель Михаил Тихомиров, директор ДК Светлана Тихомирова, хормейстер Матвей Тихомиров, заведующий ЦКР «Гармония» Елена Савченко, а также руководители коллективов Дарья Шерганова и Анастасия Шабалина.

На конкурсе коллектив исполнил песню «За тебя, Родина-мать!». Музыкальный материал подбирает и раскладывает на голоса хормейстер Матвей Тихомиров.

«Коллектив сформировался из работников-единомышленников. Как здорово, что наставники не только учат, но и сами показывают пример, делятся своим талантом и любовью к Родине через песню. Это доказывает: творчеству все возрасты покорны, а настоящие педагоги живут своим делом», — прокомментировала Елена Савченко, заведующий ЦКР «Гармония».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.