«Анора» взяла статуэтку «Оскар» как лучший фильм

Фильм режиссера Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном удостоился главной премии «Оскар», он выиграл в номинации «Лучший фильм», сообщает ТАСС .

97-я церемония награждения прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Комедийно-драматическое кино «Анора» практически стало триумфатором данной церемонии. Фильм выиграл 5 из 6 номинаций, где был представлен. Так, он стал победителем в категориях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая женская роль», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер».

«Анору» впервые показали в 2024 году на Каннском фестивале. Фильм повествует о молодой стриптизерше из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об свадьбе, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Пытаясь расторгнуть этот брак, они отправляют к молодоженам давнего знакомого Тороса с помощниками.

Кроме того, на 97-й церемонии лучшим анимационным фильмом был признан «Поток», лучшим зарубежным фильмом — бразильская кинокартина «Я все еще здесь». За лучшие звуковые и визуальные эффекты приз получила «Дюна: Часть вторая», за лучший адаптированный сценарий — «Конклав», за лучший докфильм — «Нет другой земли».

Премия «Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Вручать такие награды предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер. Премия присуждается в 23 номинациях.