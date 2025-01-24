Аноним сорвал концерт Ивана Золо в Севастополе

В Севастополе концерт известного блогера Ивана Золо сорвали правоохранительные органы, организаторы попросили поклонников покинуть помещение, но те не сразу поняли, что это не розыгрыш. Момент попал на видео, пишет SHOT .

Концерт проходил в клубе «Калипсо», в это же время поступило анонимное сообщение о минировании заведения, прибыли правоохранители и всех эвакуировали.

Организаторам пришлось попросить собравшихся фанатов покинуть помещение, объявив о переносе выступления. На опубликованном видео видно момент, когда всех просят эвакуироваться, но поклонники Золо начинают рассуждать, шутка это или нет.

Стоит отметить, что сам Иван Золо уже привлекал внимание общественности скандальным поступком в 2022 году. Тогда он совершил ложный вызов полиции, заявив о стрельбе в собственного отца, якобы принуждавшего его к загрузке контента из TikTok.