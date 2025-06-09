АНО «МосОблПарк» представил свой стенд на «Мерч.Конференции»

В московском киноцентре «Мосфильм» 8 июня прошла «Мерч.Конференция» от арт-кластера «Таврида» и бренда «Арт.Молодость». Мероприятие объединяет лидеров индустрии для взаимообмена лучшими практиками, выстраиванием партнерства и развитием мерча, как важного инструмента продвижения культурных, социальных и коммерческих инициатив. АНО «МосОблПарк» представили свой стенд при участии Дулевского парка культуры и отдыха и Раменского городского парка, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители конференции ознакомились с мерчем МосОблПарка и коллекциями трех сезонов фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Последняя создана в коллаборации с молодежным брендом playgoer. В нее вошли футболки, худи в лавандовом, сером и черном цветах и оригинальная сумка.

В рамках деловой программы заместитель директора АНО «МосОблПарк» Андрей Копосов, рассказал об эволюции мерча проекта и подходе к сохранению традиций парков и интеграции культурного кода муниципальных образований Подмосковья в современном прочтении.

Дулевский парк культуры и отдыха представил сувенирную продукцию, среди которой: значки, кружки и свитшоты, стилизованные под роспись дулевского фарфора, а также футболки с мотивационными цитатами Константина Мельникова, архитектора здания культурно-досугового центра в Ликино-Дулеве. Раменский городской парк продемонстрировал свой мерч — кружки, тарелки и открытки, в оформлении которых использованы изображения жанровой скульптуры «Олени» и других узнаваемых архитектурных элементов парка.

«Мерч.Конференция» — масштабное событие для профессионалов в сфере мерча, брендов, агентств и культурных институций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.