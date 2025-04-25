Анна Пересильд и Ульяна Добровская: кем стали дочери звездных мам?

Дочь Юлии Пересильд в свои 15 лет уже снялась в 4 крупных кинопроектах

25 апреля во всем мире отмечают День дочери. Многие дети звездных родителей очень на них похожи, в первую очередь внешне, среди них: Анна Пересильд, Александра Морозова, Ульяна Добровская, Елизавета Хорошилова и Мария Эшпай, сообщает Life.ru .

Дочь Юлии Пересильд в свои 15 лет уже снялась в фильмах «Черновик», «Первый снег» и «Тибра», а также в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Александра Морозова, дочь певицы Славы, успела поучиться на подготовительных курсах в школу-студию МХАТ, Щепкинском училище и в РУДН. Ей 26 лет, и сейчас она начинает карьеру в шоу-бизнесе.

Ульяна Добровская, дочка Ренаты Литвиновой, родилась в 2001 году, ее отец — бизнесмен Леонид Добровский. Ее родители развелись, когда девочке было 6 лет. Она училась в университете в Антверпене, занимается актерским мастерством и моделингом, интересуется дизайном.

Дочери Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой сейчас 23 года, она заканчивает журфак МГУ. Отношения с отцом Лизы у актрисы начались еще в школе, но затем пара рассталась.

Мария Эшпай — второй ребенок актрисы Евгении Симоновой в браке с режиссером Андреем Эшпаем, который стал третьим мужем артистки. Мария стала успешной пианисткой.