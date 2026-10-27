Анна Гребенникова представит бренд «ТОСик» на показе в Подольске

Чемпионка России по дзюдо Анна Гребенникова 7 ноября выступит амбассадором бренда спортивной одежды «ТОСик» на Всероссийском фестивале и народном показе «Душа России» в подольском ДК «Октябрь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер спорта России Анна Гребенникова представит бренд спортивной одежды «ТОСик» на фестивале «Душа России» в статусе амбассадора.

Уроженка Климовска победила на первенстве России среди молодежи до 23 лет в 2008 году, завоевала Кубок России и командное золото чемпионата Европы в 2009 году. В 2011 году дзюдоистка стала чемпионкой России.

Программа фестиваля объединит модные показы отечественных марок, творческие площадки и интерактивные мастер-классы для детей и взрослых.

Мероприятие пройдет 7 ноября с 11:00 до 14:00 во Дворце культуры «Октябрь» по адресу: Подольск, ул. Свердлова, 38. Вход свободный, возрастная маркировка — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.