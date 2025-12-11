Анимационный фильм раменского музея победил на международном фестивале в Чебоксарах

Анимационный фильм «900 дней и ночей», созданный Раменским историко-художественным музеем, занял первое место на международном фестивале «Диво Евразии» в номинации «Короткометражные фильмы» в Чебоксарах, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Анимационный фильм «900 дней и ночей» Раменского историко-художественного музея стал победителем международного фестиваля «Диво Евразии» в номинации «Короткометражные фильмы». В финале конкурса участвовали работы из 51 региона России, а также Казахстана, Беларуси, Катара, Сингапура, Турции и Узбекистана.

Заместитель директора музея Михаил Чечелев рассказал, что проект прошел несколько этапов отбора: сначала полуфинал «Диво России», затем финал, после чего команда вышла на международный уровень и заняла первое место в своей номинации. По его словам, признание коллег стало особенно ценным для авторов фильма.

Фильм посвящен блокаде Ленинграда и основан на исторических документах и дневниках Тани Савичевой. Изначально работа задумывалась как графическая новелла, а затем была преобразована в 16-минутный анимационный фильм с помощью искусственного интеллекта. Каждый из 84 планов создавался вручную, чтобы сохранить эмоциональную глубину истории.

Проект стал результатом долгой работы большой команды. По словам Михаила Чечелева, фильм произвел сильное впечатление на жюри фестиваля. Сейчас анимационный фильм используют в образовательных и музейных программах для сохранения памяти о трагедии блокады Ленинграда.

