Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт — СМИ
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Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) тайно обновила украинский паспорт на фоне сообщений о получении гражданства России, утверждает Mash. По его данным, 46-летней исполнительнице пришлось посетить посольство Украины за границей, поскольку в РФ диппредставительства страны закрыты.
После обновления украинского паспорта Лорак уведомила об этом российскую налоговую, чтобы законно давать концерты в России.
В марте 2024 года поступала информация, что Ани Лорак подала документы на российское гражданство. Она решилась получить паспорт после того, как Киев ввел против нее персональные санкции за выступления в России.
Каролина Куек — уроженка города Кицмань Черновицкой области Украины.
Ранее Ани Лорак опубликовала фото своей роскошной свадьбы на Мальдивах. Певица вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку.