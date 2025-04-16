Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) тайно обновила украинский паспорт на фоне сообщений о получении гражданства России, утверждает Mash . По его данным, 46-летней исполнительнице пришлось посетить посольство Украины за границей, поскольку в РФ диппредставительства страны закрыты.

После обновления украинского паспорта Лорак уведомила об этом российскую налоговую, чтобы законно давать концерты в России.

В марте 2024 года поступала информация, что Ани Лорак подала документы на российское гражданство. Она решилась получить паспорт после того, как Киев ввел против нее персональные санкции за выступления в России.

Каролина Куек — уроженка города Кицмань Черновицкой области Украины.

Ранее Ани Лорак опубликовала фото своей роскошной свадьбы на Мальдивах. Певица вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку.