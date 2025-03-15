Ани Лорак показала кадры с роскошной свадьбы на Мальдивах

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Известная певица Ани Лорак (наст. имя - Каролина Куек) поделилась с поклонниками фото с роскошной свадьбы на Мальдивах. Исполнительница ранее тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку, сообщает Super.ru .

Как выяснилось, возлюбленные скрепили свой союз узами брака еще год назад на Майорке, а свадьбу было решено сыграть в День всех влюбленных на Мальдивах.

На опубликованных кадрах, видно как Лорак и Виджраку в белых свадебных нарядах позируют на побережье Индийского океана. Затем молодожены сменили наряды и продолжили фотосессию.

Поклонники осыпали 46-летнюю певицу и ее супруга комплиментами и поздравлениями в социальных сетях.

«Мои дорогие! Спасибо за поздравления, за теплые слова. Тронута вашим вниманием. Я желаю всем любви в сердце. Это единственная причина бытия. Мы есть любовь», — поблагодарила фанатов артистка.

Кроме того, Каролина и Исаак также планируют устроить небольшое торжество для своих родных и близких.

Ранее участница реалити-шоу «Фабрика звезд — 4», певица Алекса сообщила поклонникам, что рассталась с мужем, которого ранее увела у беременной невесты.