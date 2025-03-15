Ани Лорак показала кадры с роскошной свадьбы на Мальдивах
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Известная певица Ани Лорак (наст. имя - Каролина Куек) поделилась с поклонниками фото с роскошной свадьбы на Мальдивах. Исполнительница ранее тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку, сообщает Super.ru.
Как выяснилось, возлюбленные скрепили свой союз узами брака еще год назад на Майорке, а свадьбу было решено сыграть в День всех влюбленных на Мальдивах.
На опубликованных кадрах, видно как Лорак и Виджраку в белых свадебных нарядах позируют на побережье Индийского океана. Затем молодожены сменили наряды и продолжили фотосессию.
Поклонники осыпали 46-летнюю певицу и ее супруга комплиментами и поздравлениями в социальных сетях.
«Мои дорогие! Спасибо за поздравления, за теплые слова. Тронута вашим вниманием. Я желаю всем любви в сердце. Это единственная причина бытия. Мы есть любовь», — поблагодарила фанатов артистка.
Кроме того, Каролина и Исаак также планируют устроить небольшое торжество для своих родных и близких.
Ранее участница реалити-шоу «Фабрика звезд — 4», певица Алекса сообщила поклонникам, что рассталась с мужем, которого ранее увела у беременной невесты.