«Прекрасное событие нашей жизни»: Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца

46-летняя певица Ани Лорак тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку. Праздник прошел в интимной обстановке на Мальдивах, сообщает «СтарХит» .

«Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям», — поделилась эмоциями Лорак в социальных сетях.

Подробностей свадьбы пара не раскрывала. До этого певица признавалась, что не хочет пышных торжеств. Также она не скрывала от поклонников, что хотела бы снова стать мамой. Она шутила, что готова родить еще 10 детей.

В 2009 году Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. В 2011 году у пары родилась дочь София, а в 2019 году они со скандалом развелись.

Об отношениях Лорак с Виджраку стало известно в 2023 году. Пара обручилась в Венеции. Испанец сделал певице красивое предложение в ресторане — он встал на одно колено с кольцом в руках и заявил, что «некоторые подарки должны быть вечными».

Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева открыто выступала против свадьбы певицы с испанцем. Она заявила, что «не для него наша дива цвела». Блогер напомнила, что у Лорак уже был неудачный брак с турком.