Андрей Воробьев: зимой в музеях Подмосковья пройдут уникальные выставки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что зимой 2025–2026 годов в музеях в Подмосковье пройдут уникальные выставки. Так, в «Новом Иерусалиме» в муниципальном округе Истра начался выставочный проект « Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй », сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В качестве экспонатов выставлены работы не менее 50 известных художников СССР, России из области декоративно-прикладного искусства. Они — мастера лаковой миниатюры.

Суммарно на выставке показано около 300 произведений. Среди них: шкатулки, панно, ларцы, иконы, декоративные тарелки, украшения и др. Экспозиция проводится в честь 230-летия Федоскинского промысла. Он занял важное место в истории русского декоративно-прикладного искусства.

Проект проводится при участии частных коллекционеров и ключевых музеев РФ. Среди них: Всероссийский музей декоративного искусства, Палехский и Холуйский музеи, Ивановский художественный музей, музей-заповедник «Усадьба Мураново». Выставка будет работать до 24 мая 2026 года.

«Впереди 3 зимних месяца, и традиционно в это время мы принимаем у нас в Подмосковье множество гостей. Помимо различных активностей в парках и общественных пространствах, все желающие смогут посетить уникальные выставки, в том числе по „Пушкинской карте“, которые открываются сразу в нескольких наших музеях. Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством Рериха в Звенигородском музее-заповеднике, полюбоваться пейзажами Левитана в Музее-заповеднике „Мелихово“ в Чехове или Саврасова в „Новом Иерусалиме“ в Истре. Кроме того, там открылась выставка произведений мастеров лаковой миниатюры — символа культурного наследия нашей страны. Работы именитых художников собраны из коллекций Русского Музея, Третьяковской галереи, Музея-заповедника Поленова, „Усадьбы Мураново“ и так далее, а также частных коллекционеров», — рассказал Воробьев.

