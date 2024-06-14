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Воробьев рассказал про театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие театрального фестиваля «Учитель и ученики» в Ногинске. В Подмосковье культурное событие проводится впервые.

В этом году фестиваль посвящается народному артисту России Петру Фоменко. Он является основателем и худруком театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Основная площадка — Московский областной театр драмы и комедии, бывший Ногинский театр, где прошла премьера дипломного спектакля Петра Наумовича», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В программе пять направлений — основное (читки и спектакли), образовательное (встречи, лекции и мастер-классы), выставочное, концертное (творческие вечера и концерты) и кинопрограмма (показ фильмов под открытым небом). В качестве спикеров выступают Юлия Пересильд и Вениамин Смехов. Фестиваль продлится до 19 июня.