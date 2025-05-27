Андрей Воробьев: до 2029 года в Мелихове построят «Чехов-центр»

До 2029 года в Мелихове построят «Чехов-центр». Там также появятся арт-кампусы, будут благоустроены пруд, театральный, мемориальный сады, и территории двух школ — в селах Мелихово и Новоселки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Чехове проводится 25-й фестиваль «Мелиховская весна». Ежегодно здесь выступают театры из разных государств мира. За прошедшие годы в музее-заповеднике А.П. Чехова показали около 350 постановок, отметил губернатор Подмосковья.

В 2025 году фестиваль проходит до 1 июня. Зрителям покажут 20 спектаклей. Выступать будут театральные группы из КНР, РФ, Казахстана и Белоруссии, отметил Воробьев.

Суммарно были отправлены заявки на участие из 18 государств. Для фестиваля отобраны самые лучшие коллективы, чтобы продемонстрировать многообразие материалов, написанных Чеховым.

Этого автора любят во всем мире. Герои Чехова близки и понятны многим. Именно в этом заключается популярность постановок, добавил губернатор.

«Отдельное внимание премьерам, которые привез с собой Никита Сергеевич Михалков: спектакль „Метаморфозы. Святая простота“ и документальный фильм „А.П. Чехов. Писатель на все времена“ — он снят к его 165-летию», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Традиционно на «Мелиховской весне» продемонстрируют еще одну особую программу. Она посвящена иному автору. В 2025 году подготовили некоторые спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, отметил губернатор.

Еще в первый раз проходит школа театральных критиков. Они улучшают свои навыки под чутким руководством наставников с опытом, рассказал Воробьев.

Посетителей ожидают творческие встречи с популярными актерами и режиссерами. Их подготовила академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Подробно о фестивале рассказывается на сайте.

«Усадьба „Мелихово“ занимает отдельное место в сердцах поклонников — здесь в течение семи лет Чехов написал 40 произведений, принимал пациентов. Поэтому важно сохранить это памятное место. В этом году завершаем первый этап реконструкции: новый визит-центр, парковка, реконструкция здания конюшни, входной зоны и литературного сада», — рассказал Воробьев.

На втором этапе до 2029 года будет возведен «Чехов-центр» и арт-кампусы. Благоустроят пруд, мемориальный, театральный сады, территории двух школ — в Мелихове и Новоселках, подчеркнул губернатор Московской области.