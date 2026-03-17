Анатолий Цой анонсировал альбом и рассказал о работе с k-pop группой X: IN

Певец Анатолий Цой (TSOY) сообщил о скором выходе нового альбома и рассказал о коллаборации с корейской группой X: IN, семейных традициях и пути к успеху, сообщает «Вечерняя Москва» .

Первым синглом с будущей пластинки стала песня «Пледик», автором которой выступил Азамат Мусагалиев. По словам артиста, трек попал в чарты и плейлисты, а на концертах зрители уже подпевают.

Цой также записал совместную песню и снял клип с k-pop группой X: IN. Артист отметил жесткий график корейских исполнителей — репетиции, записи и выступления проходят нон-стоп. Главной сложностью стало согласование плотных расписаний для съемок в России.

Музыкант признался, что с детства занимается вокалом и не рассматривал для себя другой профессии, несмотря на финансовые трудности в начале карьеры. По его мнению, музыкальное образование полезно, но не обязательно: «Главное — это талант и упорство».

В семье Цоя сохраняют корейские традиции. Каждую зиму он готовит бочку кимчи по рецепту бабушки и делится заготовкой с близкими.

Артист также рассказал, что на кастингах жюри часто принимает решение за считанные секунды, поэтому важно сразу привлечь внимание. По его словам, изменения в шоу-бизнесе открыли дорогу новым именам.

Анатолий Цой родился в 1989 году в Талдыкоргане, окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы и стал известен как участник группы MBAND.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.