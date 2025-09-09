Анастасия Волочкова вновь ополчилась на свою мать и дочь Ариадну

Волочкова: все сделаю, чтобы нога моей матери никогда не ступила в квартиру папы

Известная балерина Анастасия Волочкова снова вступила в конфликт с матерью и дочерью Ариадной. В связи с ухудшающимся состоянием здоровья отца экс-примы Большого театра, перенесшего инсульт, родственницы, по мнению звезды, заинтересовались его квартирой. Однако Волочкова намерена предотвратить переход недвижимости к ним. Общественная Служба Новостей попыталась разобраться в причинах такой категоричности знаменитости.

Волочкова утверждает, что в настоящее время, когда ее отец серьезно болен, заботу о нем проявляют совершенно посторонние люди.

«Ни мама, ни моя дочь не бегают вокруг папы и не ухаживают за ним. Какого, простите, художника они положили глаз на его жилье? Они не имеют никакого права на эту квартиру. Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой», — отметила она.

Балерина выразила возмущение по поводу поведения матери, Тамары, которая на протяжении многих лет отказывалась брать фамилию мужа.

По словам бывшей примы Большого театра, ее мама стала Тамарой Волочковой только после того, как ее дочь стала известной. Кроме того, она без согласия дочери продала ее квартиру в Санкт-Петербурге, которую балерине подарил бизнесмен Сулейман Керимов.

«Как можно после этого такому человеку доверять, даже если он твоя кровь? Я все сделаю, чтобы нога моей матери никогда не ступила в квартиру папы», — заявила балерина.

Она также призналась, что испытывает сильную тревогу за состояние своего отца, страдающего от болезни, но предпочитает не углубляться в эту болезненную тему.