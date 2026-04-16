Анализ золота с «Уиды» опроверг обвинения против акан

Ученые исследовали золото народа акан с «Уиды» и не нашли признаков подделки

Ученые исследовали золото народа акан с затонувшего корабля «Уида» и не нашли признаков подделки. Примеси в металле оказались естественными для месторождений Западной Африки, сообщает «Царьград» .

Европейские купцы столетиями обвиняли западноафриканских торговцев в разбавлении золота серебром, медью и даже песком. Однако анализ 27 изделий, поднятых с пиратского судна «Уида», показал обратное.

Корабль захватил в 1717 году пират Сэмюэль Беллами по прозвищу Черный Сэм. В том же году он затонул у побережья Массачусетса. Обломки нашли в 1984 году. Среди находок — бусы, самородки и литые заготовки. Это крупнейшая датированная коллекция золота акан.

Исследователи применили рентгеновскую флуоресценцию и электронную микроскопию. Доля золота в изделиях составила от 70 до 100%. Примеси соответствуют природному составу руды из пояса Ашанти на территории современной Ганы.

Серебро оказалось естественной составляющей местных месторождений. В отдельных изделиях обнаружили около 1% меди. По данным журнала npj Heritage Science, ее могли добавить для прочности или она попала в сплав случайно. На стоимость металла это не влияло.

Авторы работы считают, что обвинения XVIII века основывались на слухах и предвзятых оценках. Научный анализ позволил пересмотреть репутацию торговцев акан.

