сегодня в 17:57

Американский рэпер Drake засветился в одежде дизайнера из Екатеринбурга

Американский рэпер Обри Дрейк Грэм, более известный как Drake, появился в промо-материалах своего нового альбома в эксклюзивной одежде от екатеринбургского дизайнера Анны Селивановой, сообщает SHOT .

Стоимость образа, созданного россиянкой, составляет 200 тысяч рублей и включает оригинальные штаны и куртку. На опубликованных кадрах видно, как Drake лежит на диване в куртке и штанах.

Селиванова завоевала признание в модной индустрии благодаря своему инновационному подходу к апсайклингу — творческой переработке старой одежды в новые дизайнерские изделия.

Как отмечает менеджер модельера, сотрудничество с Drake — не первый случай, когда знаменитости выбирают работы екатеринбургского дизайнера для своих появлений на публике.