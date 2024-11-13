Американский кинорежиссер принял участие в форуме «Культура. Медиа. Цифра»

Американский кинорежиссер Оливер Стоун на форуме «Культура. Медиа. Цифра», который проходит в пространстве TAU на юго-востоке Москвы, заявил, что для того, чтобы насладиться хорошим фильмом, совсем не обязательно посещать кинотеатр, сообщает пресс-служба форума.

Во время мероприятия двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица поинтересовался у коллеги, ждет ли кинотеатры участь опер, ведь они утратили популярность. Стоун ответил, что возможность приобрести большой телевизор снижает потребность в походах в кинотеатр.

«Дома сейчас очень здорово смотреть кино. Не обязательно ходить в кинотеатры. Сейчас новая мобильность в кино. Новое кино быстро появляется даже в маленьких городах. В недавних фильмах есть интересные новинки. Используются потрясающие образы. Кино делают захватывающее и интересное, сейчас для этого есть все», — отметил американский режиссер.

Стоун отметил, что раньше считал, что каждый новый фильм должен стать классикой. В настоящее время он призывает проявлять больше понимания к создателям фильмов, так как на них обрушивается множество критики, не всегда обоснованной.

Кроме того, американский режиссер подчеркнул, что не стоит зацикливаться на великих режиссерах прошлого, таких как Жан-Люк Годар и Федерико Феллини. Их творчество уникально, но на их место обязательно придут другие талантливые профессионалы.

Мир меняется с каждым днем, и важно принимать эти перемены — нужно ценить прошлое, но при этом стремиться в будущее, добавил Стоун.

На форуме «Культура. Медиа. Цифра» собрались около 70 спикеров из более чем 10 стран, чтобы обсудить экономические возможности творческих проектов и будущее сотрудничество, особенно в области технологий в кинематографе и поддержки талантов в индустрии.