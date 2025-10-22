Алла Пугачева уже примерно год не получает пенсию

После отъезда из России в 2022 году Алла Пугачева перестала получать пенсию

Известная 76-летняя артистка Алла Пугачева уже больше года не получает пенсионные выплаты. После ее переезда из России в 2022 году начисление пенсии было заморожено, и на данный момент возобновление выплат в планы певицы не входит, сообщает kp.ru .

«Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за пределами России, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности», — уточнили в консульстве.

Существует два способа это сделать: либо лично приехать в Россию и обратиться в отделение Пенсионного фонда, либо записаться на прием к российскому консулу в стране проживания, чтобы засвидетельствовать, что пенсионер жив.

«До тех пор пока Пугачева этого не сделает, пенсия певицы будет заморожена», — заявили в консульстве.

Сначала, покинув РФ, певица обосновалась в Израиле, но позже переехала на Кипр, где располагает недвижимостью. Тем не менее, за весь период пребывания за границей она ни разу не посетила консульское учреждение.

