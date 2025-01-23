Алла Пугачева не общается со своей маленькой внучкой

Уехавшая из России певица Алла Пугачева ни разу в жизни не видела свою младшую внучку, которую тоже зовут Алла, сообщает kp.ru .

Девочке 4 года. Она родилась в семье племянника знаменитой исполнительницы — Владислава, который в 2019 году сыграл свадьбу с бухгалтером Гузель.

Пугачева ни разу не видела свою младшую внучку. Как рассказала Гузель, семья не общается с певицей, потому что та не идет на контакт. Соответственно, именитая бабушка еще ни разу не навестила свою внучку.

При этом девочка тоже осваивает музыкальную сферу деятельности. Родители отдали Аллу-младшую в Московскую государственную музыкальную школу, где ей очень нравится.

Малышка ходит на уроки вокала, преподаватели ее хвалят. В следующем году девочку планируют отдать на фортепиано.

Также у Владислава есть еще один ребенок от первого брака — Женя. Когда-то племянник Пугачевой пристрастился к наркотикам, тогда певица отправила Влада на лечение в Израиль, а его сына взяла к себе под опеку.

Сейчас Жене 13 лет, он живет в России с водителем певицы Игорем Польщиковым, которого называет «новым папой». Мужчина не дает парню общаться с родным отцом.

Ранее стало известно, что Пугачева «кинула» двух крупных заказчиков на корпоративы. Таким образом она старалась не попасть в скандал.