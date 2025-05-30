Алла Пугачева может выступить на «Новой волне» в России

Журналист и общественник Вадим Манукян заявил, что известную певицу Аллу Пугачеву, которая уехала из России вместе с семьей после начала СВО, пригласили на фестиваль «Новая волна», сообщает «Абзац» .

«Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России», — сказал Манукян.

Он подчеркнул, что появление Примадонны на мероприятии станет очень нехорошим сигналом. Пугачева может посетить фестиваль лишь ради того, чтобы «вставить шпильку» россиянам.

По словам журналиста, выступление Пугачевой на статусном музыкальном форуме вызовет негативный эффект, а ее возвращение в Россию окажет катастрофическое влияние на общество.

Манукян выразил надежду, что организаторы фестиваля «Новая волна» отзовут приглашение исполнительницы.

Музыкальный конкурс талантливых исполнителей «Новая волна-2025» состоится с 21 по 26 августа текущего года в Казани. Ежегодно фестиваль посещают тысячи зрителей.