Алиса Урманова из Рузского округа стала лауреатом III степени «Земли талантов»

Алиса Урманова занимается в детской творческой студии «Клипса-калипса» Центра культуры и искусств Рузы. На Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Земля талантов» она получила диплом лауреата III степени в номинации «Художественное слово».

Девизом XIII сезона стали слова «Мой мир – мое будущее! Наша Победа – наше будущее!». В очных отборочных турах по всей стране участвовали более 4200 детей, еще 925 представили работы дистанционно. В финал прошли 70 творческих номеров. На заключительном гала-концерте выступили 300 юных артистов из 30 регионов — от Севастополя до Владивостока и от Астрахани до Архангельска.

«Успех нашей землячки в конкурсе такого масштаба – особая гордость. От всей души поздравляю Алису и ее наставников», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин назвал диплом результатом труда и таланта Алисы Урмановой и отметил высокий уровень школы детского творчества в округе.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.