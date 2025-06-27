Алина Загитова выступит в ледовом рок-мюзикле «Ассоль» в Петербурге

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в Санкт-Петербурге в ледовом рок-мюзикле «Ассоль», созданном по мотивам повести Александра Грина. Спортсменка поделилась подробностями подготовки шоу и рассказала, почему город на Неве стал для нее источником вдохновения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Алина Загитова примет участие в ледовом рок-мюзикле «Ассоль», премьера которого пройдет в Санкт-Петербурге. Постановка основана на повести Александра Грина «Алые паруса» и приурочена к традиционному городскому празднику выпускников. По словам Загитовой, сюжет повести ей близок, поскольку это история о мечте, а сама спортсменка также стремится к новым творческим вершинам.

В шоу примут участие известные фигуристы, в том числе Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Владимир Морозов, Артур Гачинский, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Для Медведевой специально создан новый персонаж — Хина Меннерс. Загитова отметила, что команда шоу стремится объединить на льду разные виды искусства: фигурное катание, воздушную гимнастику, поэзию и музыку. В постановке прозвучит музыка современных композиторов, а на арене выступит живая рок-группа.

Загитова рассказала, что работа над проектом идет в интенсивном режиме, а вдохновение она черпает в атмосфере Петербурга и его культурных достопримечательностях. Спортсменка подчеркнула, что шоу рассчитано на зрителей всех возрастов и может стать новым направлением в развитии ледовых представлений.

По словам Загитовой, премьера шоу в Петербурге символична, ведь изначально действие повести Грина должно было происходить именно в этом городе. Спортсменка выразила надежду, что проект вдохновит зрителей и подарит им яркие эмоции.