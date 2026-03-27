Александр Зацепин отметил 100-летие концертом в Петербурге

Народный артист России Александр Зацепин отметил 100-летие юбилейным концертом в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Композитор лично вышел на сцену и пообщался со зрителями, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Концерт, посвященный 100-летию автора музыки к культовым советским фильмам, прошел 26 марта. Самым ожидаемым моментом стало появление самого маэстро.

Перед началом вечера Зацепин пообщался с залом и признался, что нечасто бывает в Петербурге, но считает его прекрасным городом. Он сравнил музыкальный вкус со вкусом в еде: одному нравится, другому — нет.

«Возможно, кому-то из вас и понравится концерт», — с иронией сказал Зацепин.

«У меня тоже есть „недосоленные“ номера, надеюсь, вы получите удовольствие, я, конечно, получу», — добавил композитор.

Зацепин признался, что не ожидал дожить до 100 лет.

«Оказывается, что и в 100 интересно!» — поделился он со сцены.

Александр Зацепин написал музыку более чем к 100 фильмам, среди них «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и удостоен звания Героя Труда Российской Федерации. В концерте также выступили Дина Гарипова, Григорий Чернецов, Алина Яровая и Алексей Елистратов.

