Александр Устюгов не смог приехать на похороны сестры, сгоревшей от рака

Сестра звезды сериала «Ментовские войны» Александра Устюгова Екатерина умерла от рака 31 мая. 5 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с женщиной, однако знаменитого брата на ней не было, сообщает «СтарХит» .

Траурное мероприятие посетили более 50 человек. Речь произнесла 26-летняя дочь Екатерины, которую сопровождал молодой человек. Устюгова на церемонии не было.

Брат и сестра были близки, до 2023 года они пели в одной группе. Известно, что у актера были съемки в дни, когда родные прощались с Екатериной. По информации СМИ, он планировал приехать из Нижнего Новгорода, но, судя по всему, у актера не получилось.

Устюгов прислал венок, на котором было написано: «Родной сестре от Саши». Новость о смерти Екатерины застала его на гастролях. В социальных сетях актер опубликовал строчки из песни Владимира Высоцкого: «Один из нас уехал в рай, он встретит бога — ведь есть, наверно, бог».

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