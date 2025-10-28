Александр Розенбаум стал лидером рейтинга цитируемости певцов и музыкантов

Газета «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия» назвали наиболее цитируемых среди СМИ певцов и музыкантов с июля по сентябрь 2025 года. Лидером стал автор и исполнитель Александр Розенбаум, которого упомянули 3181 раз.

На втором месте оказалась певица Елена Ваенга, у нее 2008 упоминаний. Третье место занял рок-музыкант Вячеслав Бутусов, которого цитировали 941 раз.

В первую десятку также вошли: вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, певица Зара (Зарифа Мгонян), певец Иван Ожогин, лидер группы «Сурганова и оркестр Светлана Сурганова», солист Мариинского театра Василий Герелло, певец Олег Погудин и рок-музыкант Андрей Князев.

Как отметил президент фонда «Новая культура» и музыкальный редактор Илья Сакмаров, в сезон отпусков частота упоминаний петербургских певцов в прессе снизилась по сравнению с весной, однако это не оказало значительного влияния на позиции лидеров рейтинга. Единственным заметным изменением стал подъем Ивана Ожогина, звезды мюзиклов, с десятой на шестую строчку.

