В патриотическом мероприятии «Патриот — это я!» в Подмосковье поучаствовали активисты из разных регионов России, а также из соседних стран — Белоруссии и Абхазии. С приветственным словом к участникам обратилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.

«Хочется всем вам передать теплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей. Надеемся, что вам нравится и вы уже завели здесь друзей. В этом году к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Донецкой и Луганской Народных республик, а также Белоруссии и Абхазии», — рассказала Швелидзе.

В стенах Дома Правительства Московской области развернулась масштабная интерактивная экспозиция, демонстрирующая достижения региона в области патриотической работы. Многочисленные организации, включая поисковые отряды, Парк «Патриот», клуб «ЯРОПОЛК», центр «Авангард» и региональные представительства «Движения Первых», ВСКС и «Юнармии», развернули свои презентационные площадки. Особое место заняла экспозиция музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ и стенд Волонтёров Подмосковья.

Участники мероприятия получили уникальную возможность не только ознакомиться с ведущими проектами патриотического воспитания области, но и провести живой диалог с приглашенными экспертами. Программа для гостей Подмосковья оказалась особенно насыщенной — им предложили углубленное двухдневное знакомство с регионом через серию экскурсий.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Памятными подарками наградили команды, показавшие лучшие результаты в соревнованиях. Программа включала командный квест и множество других интересных занятий, в которых участники смогли проявить себя.

На форуме выступил исполняющий обязанности директора департамента по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ Андрей Таранов. Он подчеркнул тесное сотрудничество военного ведомства с поисковыми организациями, о чем свидетельствует представленная на мероприятии экспозиция Поискового движения России. По его словам, поиск павших защитников Родины — это не просто работа, а важнейший элемент патриотического воспитания. Ведь именно эти люди показали пример беззаветного служения стране, выполнив свой священный долг до конца. Завершая выступление, Таранов пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность в их светлом будущем в великой России.

На форуме также состоялось торжественное мероприятие в честь международного Дня добровольца. Одним из ключевых моментов стало награждение волонтеров и активистов патриотических организаций Подмосковья, которое провела Екатерина Швелидзе. В программу форума вошло подведение результатов VIII Всероссийского конкурса, посвященного толкованию государственного гимна — «Гимн России понятными словами». Праздничную атмосферу создавали выступающие творческие коллективы. Финальным аккордом мероприятия стало собрание регионального штаба «Юнармии», где обсудили достигнутые результаты и наметили планы на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.