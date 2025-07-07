Глава Мытищ проверила работы по благоустройству набережной реки Яузы

В рамках реализации народной программы и нацпроекта «Жилье и городская среда», а также при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела мониторинг работ по благоустройству набережной реки Яузы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот проект стал победителем народного голосования в 2024 году. Сейчас реализуется первый этап, который охватывает улицу Пролетарскую и часть береговой линии.

В работе задействованы 50 человек и 7 единиц техники. Вдоль ул. Пролетарской ведутся работы по подготовке основания пешеходных дорожек, устройству бортового камня и освещения. На берегу Яузы проходит обустройство пешеходной зоны и велодорожки. Также будут установлены 2 пирса и лавочки для отдыха.

Завершение первого этапа благоустройства планируется до конца августа.

Еще один важный объект, требующий обновления, — мост через реку. В настоящее время проводится экспертиза и разрабатывается проект ремонта моста, после чего он будет включен в муниципальную программу на следующий год.

«Во время обхода пообщались с нашими юными жителями, которые обратили внимание на состояние Комиссаровского пруда. Проведем обследование территории, в следующем году почистим водную гладь и выполним благоустройство. А также по просьбе ребят осенью проведем высадку деревьев», — сказала Юлия Купецкая.

Реализация этого проекта позволит не только преобразить облик города, но и создать новые возможности для активного отдыха и укрепления здоровья жителей. Обновленная набережная реки Яузы станет настоящей жемчужиной городского округа Мытищи и любимым местом отдыха для всех поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.