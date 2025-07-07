В Подмосковье почти в 4 раза выросло количество телемедицинских консультаций

Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Это можно сделать с помощью телемедицины. С начала года в Подмосковье провели 2,5 млн телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача в любом удобном для него месте — для этого необходимо лишь устойчивое подключение к интернету. Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения. С начала года спрос на телемедицинские консультации вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.