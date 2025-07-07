К юбилею Прилепина в России вышел документальный фильм о его жизни

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в документальной фильме, вышедшем в «Мастерской новых медиа» к его юбилею, рассказал об организации своего убийства: по его словам, преступление одобрил лично президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Life.ru .

«У меня, конечно, к нему личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство», — сказал Прилепин.

Он также назвал Зеленского террористом и подчеркнул, что тот террорист, «легализованный мировым сообществом». В результате покушения 6 мая 2023 года, когда машина подполковника взорвалась на мине, погиб его близкий друг.

Захар Прилепин — один из самых крупных писателей в литературном поле современной России. Его книги переведены на 25 языков и издаются миллионными тиражами.