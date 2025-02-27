Акция «Красивый выход» состоится в Петербурге 6 марта

Акция «Красивый выход» пройдет 6 марта в 100 городах России и других стран

6 марта в ста городах России и других стран состоится акция «Красивый выход» — в ней примут участие порядка 10 тысяч человек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этот день женщины и девушки всех возрастов облачатся в вечерние платья и шляпы и отправятся в театры.

Акция петербургского дизайнера Анны Михайловой, призванная возродить традицию посещения театров в вечернем дресс-коде, за последний год превратилась в масштабное всероссийское движение.

Флагманский «Красивый выход» развернется в Санкт-Петербурге: свыше трехсот элегантных дам разных возрастов и поколений посетят Государственную академическую капеллу, где смогут насладиться праздничным театрализованным концертом «Алые паруса».