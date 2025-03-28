Акция «Космическое Подмосковье» пройдет в библиотеках региона 12 апреля

Цель акции — популяризация космических исследований и пропаганда достижений российской космонавтики.

В рамках акции с 12:00 до 18:00 часов в библиотеках в дистанционном формате проведут «Космический диктант» Роскосмоса. А с 11:00 до 20:00 посетителей библиотек ждут встречи с инженерами, конструкторами, сотрудниками ведущих институтов и предприятий космической отрасли, лекции из истории развития воздухоплавания и космонавтики, викторины, игры и многое другое.

В библиотеках выступят специалисты центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, АО НПП «Звезда», союза ветеранов космодрома Байконур, Объединенного института ядерных исследований, разработчики искусственного интеллекта и другие эксперты отраслей науки и промышленности, связанных с космосом.

Участие в акции примут 57 центральных библиотек Подмосковья. Мероприятия рассчитаны на детей среднего и старшего школьного возраста, студентов колледжей и вузов технической направленности, семей с детьми среднего и старшего школьного возраста, и все интересующиеся технологиями и историей российской науки.

Программа мероприятий размещена на цифровом сервисе «МОе Подмосковье. Библиотеки».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.