Акция ХоббиОбмен-2025 прошла в Черноголовке

Все больше людей откликаются на акцию и приносят материалы для хобби и творчества. Каждый желающий может абсолютно бесплатно взять эти материалы и дать им новую жизнь — использовать в поделках и изделиях ручной работы, найти себе новое хобби, пополнить коллекцию или просто порадовать себя чем-то оригинальным и красивым!

И дети и взрослые с удовольствием рассматривали и разбирали «творческие закрома», которые найдут новый дом! Невостребованные вещи будут отправлены на благотворительность сообществом #ЕстьВыход или на вторичную переработку.

На акции провели бесплатные мастер-классы черноголовские мастерицы Ливия Новожилова и Антонина Дубкова, а художницы из праздничного агентства «Агент А» всем желающим сделали аквагрим!

Главный вдохновитель и куратор акции Юлия Смирнова, участник и организатор различных экологических и благотворительных проектов провела лотерею в поддержку акции «Возрождение лесов с АНО „Родной лес“. В год 800-летия г. Юрьевец Ивановской области Юлия Смирнова, как автор проекта #ЮрьевецЖиви приглашала всех посетить самый древний город Ивановской области, родину Александра Роу и Андрея Тарковского. Участники лотереи получили ценные призы и подарки!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.