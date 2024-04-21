Акция «Библионочь» прошла в Дмитрове

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» центральная городская библиотека Дмитрова превратилась в семейное гнездо с гостиной, детской и бабушкиной комнатами, папиным кабинетом и даже с гаражом, сообщили в пресс-службе округа.

Гостей ждали интересные мероприятия: викторины, мастер-классы, соревнования по сборке конструктора на скорость, дефиле в костюмах, концертные номера, историческая реконструкция.

«Тема акции в этом году — „Читаем всей семьей“. И, конечно, у нас были открыты не только „Папин кабинет“ с исторической реконструкцией и игровая зона „Магия программирования“, но и „Семейная библиотека“ с викториной на знание литературных героев и произведений. Победители получили в подарок очень хорошие книги», — рассказала директор учреждения Зинаида Злотникова.

В комнате «Гараж „ на первом этаже прошли викторины на знание ПДД, конкурсы по сборке конструктора на скорость и благотворительная распродажа поделок местных мастериц. Все средства, собранные с „Гаражной распродажи“, будут направлены на помощь бездомным животным в волонтёрскую группу „9 жизней“ под кураторством зоозащитника Марины Петровой.

Во Всероссийской акции «Библионочь» приняло участие несколько сотен жителей Дмитрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

