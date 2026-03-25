Актрису Мариану Писарро нашли мертвой в автобусе

В Аргентине в междугороднем автобусе обнаружили тело актрисы Марианы Писарро. Женщина направлялась из Буэнос-Айреса в Посадас, сообщает «Царьград» со ссылкой на Need To Know.

Тело 55-летней артистки нашли в салоне автобуса. Водитель сначала решил, что пассажирка уснула, однако попытки разбудить ее оказались безуспешными. Прибывшие медики констатировали смерть.

Обстоятельства и точная причина кончины пока не уточняются.

Мариана Писарро была известной театральной актрисой, педагогом и правозащитницей. Она окончила Национальную школу драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в Национальном университете провинции Мисьонес и открыла собственную актерскую школу в Мексике.

Гибель артистки подтвердила Ассоциация актеров Аргентины. Имя Писарро было хорошо известно в профессиональных кругах Аргентины и Мексики.

